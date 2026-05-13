200-летний тис из Приморья претендует на звание главного дерева России

200-летний тис - живой свидетель истории региона, часть редкой дальневосточной флоры, сохранение которой имеет общенациональное значение. Фото: КГКУ «Приморское лесничество»

Двухвековой тис остроконечный, растущий в национальном парке «Удэгейская легенда» Красноармейского округа, представляет Приморский край в конкурсе «Российское дерево года – 2026». Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Это уникальное растение – не просто природный объект, а живой свидетель истории региона, часть редкой дальневосточной флоры, сохранение которой имеет общенациональное значение.

Голосование за претендентов проходит на официальном сайте программы «Деревья – памятники живой природы» и продлится до 1 августа. Каждый житель Приморья может поддержать своего кандидата. Для этого достаточно выбрать дерево, нажать кнопку «Голосовать» и подтвердить действие кодом из электронного письма. Имя победителя будет объявлено до 10 августа.

Программа, учрежденная в 2010 году при поддержке Совета Федерации и Рослесхоза, направлена на выявление и сохранение старовозрастных деревьев, имеющих культурную и экологическую ценность.

