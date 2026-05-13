Правило ФИГАРО поможет жителям Приморья распознать меланому

Во время приемов врачи осматривают кожные покровы и при обнаружении подозрительных образований направляют пациентов на дополнительное обследование Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Приморского края призывают жителей внимательнее относиться к состоянию кожи и использовать простое правило «ФИГАРО» для своевременного выявления меланомы – оценить форму, изменения, границы, асимметрию, размер и окрас родинки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Меланома – агрессивная форма рака. Она развивается стремительно, быстро дает метастазы и нередко приводит к летальному исходу, поэтому ранняя диагностика становится критически важной. Основными факторами риска остаются злоупотребление загаром, воздействие ультрафиолета и постоянная травматизация родинок.

За прошлый год в регионе зафиксировано 207 первичных случаев меланомы, однако благодаря диспансеризации онкологи все чаще выявляют заболевание на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно. С начала 2026 года профилактические осмотры прошли более 278 тысяч приморцев – почти каждый шестой житель края. Во время приемов врачи осматривают кожные покровы и при обнаружении подозрительных образований направляют пациентов на дополнительное обследование.

Большую роль играет и самообследование пациента по правилу «ФИГАРО». Выпуклое образование с неровными краями, неравномерным цветом и диаметром более шести миллиметров должно насторожить. Окончательный диагноз может поставить только врач, поэтому при любых сомнениях стоит записаться на бесплатный профилактический осмотр в поликлинику по полису ОМС.

