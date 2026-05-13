В Приморье расширили границы действия особого противопожарного режима

Решение расширить границы действия режима принято из-за высокой пожарной опасности в условиях сухой и ветреной погоды Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Особый противопожарный режим ввели еще в одном муниципалитете Приморского края – Пожарском округе. Решение принято из-за высокой пожарной опасности в условиях сухой и ветреной погоды. Аналогичные ограничения уже действуют в Пограничном и Хасанском районах, а также на землях лесного фонда более двух десятков городских и муниципальных округов региона. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На территории, где введен особый режим, запрещено посещать леса, разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить любые пожароопасные работы. Жителям и организациям предписано своевременно очищать участки от горючих материалов и создавать запасы воды возле домов, расположенных у леса. Только за 12 мая в крае было зафиксировано 15 лесных и девять природных пожаров на площади свыше 1,3 тысячи гектаров – основные причины возгораний связаны с неосторожным обращением с огнем.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены серьезные санкции: штрафы для граждан достигают 60 тысяч рублей, для должностных лиц – 110 тысяч, а для юридических лиц – до двух миллионов. Если по вине человека были уничтожены лесные насаждения, наступает уголовная ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы.

