Во Владивостоке потушили горящие торговые павильоны на улице Фадеева

Во Владивостоке огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание неэксплуатируемых торговых павильонов на улице Фадеева. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 16:48, и уже через пять минут первые расчеты были на месте. К этому моменту несколько строений охватил огонь, над районом поднимался густой черный дым.

Пожарным удалось локализовать пламя на площади около 500 квадратных метров, а к 19:53 – полностью ликвидировать возгорание. В тушении было задействовано 10 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС, которые устанавливают причину возгорания и обстоятельства произошедшего.

