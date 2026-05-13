НовостиОбщество13 мая 2026 22:45

Обвиняемых в хищении денег у матери бойца СВО в Приморье оставили в СИЗО

У женщины украли 5,4 миллиона рублей
Алина ВЕСНИНА
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Приморский краевой суд оставил под стражей двоих мужчин. Их обвиняют в хищении и покушении на кражу крупной суммы у матери погибшего участника специальной военной операции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, местный житель, договорившись с сообщниками, обманул женщину через мессенджер и выманил у нее 5,435 миллионов рублей. Второй мужчина тоже попытался нажиться на чужом горе и хотел похитить у той же жительницы края 2,6 миллиона рублей. Однако довести начатое до конца он не смог по независящим от него причинам.

«Указанная сумма являлась компенсационными выплатами, полученными женщиной в связи с гибелью сына – военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции», –рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Ранее районный суд отправил обвиняемых в СИЗО. Мужчины попытались обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция не нашла причин смягчать им меру пресечения. До окончания расследования оба останутся за решеткой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

