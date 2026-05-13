Обвиняемых в хищении денег у матери бойца СВО в Приморье оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО обвиняемых в хищении денег у матери погибшего участника СВО Фото: Ольга ЮШКОВА.

Приморский краевой суд оставил под стражей двоих мужчин. Их обвиняют в хищении и покушении на кражу крупной суммы у матери погибшего участника специальной военной операции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, местный житель, договорившись с сообщниками, обманул женщину через мессенджер и выманил у нее 5,435 миллионов рублей. Второй мужчина тоже попытался нажиться на чужом горе и хотел похитить у той же жительницы края 2,6 миллиона рублей. Однако довести начатое до конца он не смог по независящим от него причинам.

«Указанная сумма являлась компенсационными выплатами, полученными женщиной в связи с гибелью сына – военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции», –рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Ранее районный суд отправил обвиняемых в СИЗО. Мужчины попытались обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция не нашла причин смягчать им меру пресечения. До окончания расследования оба останутся за решеткой.

