Предприятие по выращиванию растений торговало редкими саженцами в Приморье

В Приморском крае природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе местной компании по выращиванию растений. Предприятие незаконно торговало краснокнижными саженцами. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организация реализовывала густоцветную сосну, а также остроконечный тис. По закону для добычи и оборота таких растений нужно получить специальное разрешение в службе по надзору в сфере природопользования. Однако у фирмы нужных документов не оказалось.

«Организация продавала объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, а именно саженцы сосны густоцветной и тиса остроконечного», – рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

После проверки редкие растения сняли с реализации. Директору компании по выращиванию флоры внесли представление, а на ответственное должностное лицо завели административное дело. Фактическое устранение всех нарушений контролирует природоохранный прокурор.

