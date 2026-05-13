Вулкан Безымянный выбросил четырехкилометровый столб пепла на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На полуострове зафиксирован мощный пепловый выброс из вулкана Безымянного. Высота столба достигла 4 тысяч метров, при том что размер самого исполина составляет 2882 метра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В настоящее время серый шлейф от кратера распространяется в юго-западном направлении. Прямо на его пути оказались поселки Атласово, Лазо, Таежный, а также село Долиновка, которые относятся к Мильковскому округу. Из-за этого на улицах может осесть незначительное количество вулканической пыли.

«При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Из-за активности горы Безымянному уже присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Этот уровень предупреждает о риске для пролетающих мимо самолетов. Специалисты продолжают следить за направлением шлейфа и возможными последствиями для жилых зон.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.