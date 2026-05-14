Двое мужчин напали на водителя такси в Приморье

В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны спасли водителя такси от агрессивных пассажиров. Двое пьяных мужчин начали душить его за то, что он отказался их везти. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работник таксомоторной фирмы приехал на вызов к зданию сауны, где встретил нетрезвых клиентов. Еще до начала поездки местные жители громко кричали и использовали ненормативную лексику. Водитель не захотел выполнять заказ, после чего услышал в свой адрес оскорбления и угрозы. Разгневанные пассажиры перешли к физическому насилию и принялись душить таксиста. Пострадавший успел нажать тревожную кнопку.

«Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия в кратчайшие сроки. Стражи порядка пресекли противоправные действия и задержали обоих нападавших», – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.

Задержанных дебоширов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. К слову, за минувшую неделю патрульные 222 раза выезжали на охраняемые объекты по подобным сигналам тревоги. В правоохранительные органы доставили 130 человек: из них 98 задержаны за административные правонарушения, а еще 21 – по подозрению в совершении преступлений.

