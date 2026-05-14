Бывшую начальницу транспортного ведомства осудят за взятки в Приморье

В Приморье перед судом предстанет бывший руководитель дальневосточного филиала федерального учреждения, отвечающего за сферу автомобильного транспорта. Вместе с двумя сообщниками женщину обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2015-2016 годах женщина вместе с соучастниками незаконным путем выкупила государственную недвижимость. Используя подставных лиц и поддельные документы, они приобрели землю по льготной цене в 652 тысячи рублей, хотя ее реальная кадастровая стоимость оценивалась в 13 миллионов.

Позже участок продали за 38 миллионов рублей, а полученные средства легализовали. Ущерб превысил 12 миллионов. Помимо этого, экс-директор брала деньги за сдачу тестирования у водителей, которые планировали перевозить опасные грузы. На тот момент она занимала пост заместителя председателя профильной комиссии. Кандидаты платили от 5 до 25 тысяч рублей за формальную проверку листов и завышенные баллы.

«Обвиняемая совместно с соучастниками, используя подставных лиц и поддельные документы, выкупила землю у государства по льготной цене, явно не соответствующей ее кадастровой стоимости», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Вынесено постановление о направлении материалов уголовного дела в высшую судебную инстанцию страны. Там предстоит рассмотреть ходатайство об изменении территориальной подсудности, после чего процесс продолжится.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

