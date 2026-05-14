За границу вывезли более 300 тонн кедровых орехов в Приморье в 2026 году

С начала 2026 года сотрудники надзорного ведомства проконтролировали экспорт в Китай 311,7 тонны кедровых орехов. Поставки дикоросов традиционно идут через границу в Приморье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным на 13 мая, за рубеж отправляют продукцию из разных регионов страны. В частности, специалисты оформили 230,7 тонны обжаренного ореха от местных производителей, а также 81 тонну очищенных ядер из Томской области. Только с начала текущего месяца инспекторы успели проверить две крупные партии весом 54 тонны.

Перед отгрузкой соответствие товара обязательным требованиям подтвердили лабораторными исследованиями. На весь груз выдали 14 фитосанитарных сертификатов.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт кедровых орехов вырос почти в 2 раза», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Для сравнения, с 1 января по 13 мая 2025 года на экспорт оформили всего 164 тонны таежного лакомства в скорлупе и без нее. Тогда в соседнюю страну шла продукция от поставщиков из приморского региона и с Алтая.

