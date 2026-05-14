Больше полутора тысяч человек пострадали от укусов клещей в Приморье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидемического сезона к медикам обратились 1649 местных жителей из-за присасывания клещей на всех административных территориях края. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты профильного ведомства уже проверили 77,1% паразитов, снятых с пострадавших людей. При обнаружении на теле кровососущего паукообразного его нужно сразу удалить и отвезти на анализ. В случае подтверждения инфекции человеку предстоит пройти экстренную профилактику.

Также сотрудники управления просят не забывать о базовых правилах безопасности в лесу. Отдыхающим настоятельно рекомендуют носить светлую одежду, заправлять концы брюк в носки, пользоваться репеллентами и осматривать кожные покровы каждые 15-20 минут.

«Положительные результаты на возбудители клещевых инфекций составляют 43,2%. Наибольший удельный вес составляет риккетсиоз – 57% от числа положительных исследований», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В настоящее время в медицинских организациях региона продолжается иммунизация населения. Завершить весь прививочный курс против энцефалита необходимо строго за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.