Прокуратура аннулировала сделку по продаже элитного авто мошенницы в Приморье

В Находке по требованию прокуратуры аннулировали фиктивный договор купли-продажи дорогостоящего автомобиля. Транспортное средство приобрела осужденная за мошенничество местная жительница на средства обманутых вкладчиков. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее суд отправил женщину в колонию на восемь с половиной лет за обман людей в особо крупном размере. Под видом оказания финансовых услуг она похитила больше 213 миллионов рублей у 950 человек. Для возмещения ущерба на ее имущество наложили арест.

В ходе расследования выяснилось, что на украденные деньги женщина купила японский автомобиль премиум-класса Infiniti QX 56. Чтобы спасти машину от конфискации, она оформила мнимую сделку и формально продала иномарку своему родственнику.

«Прокурор Находки обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и прекращения права собственности на транспортное средство с целью наложения ареста на имущество», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Суд полностью согласился с заявленными требованиями. Вырученные от будущей продажи автомобиля деньги направят в счет выплат потерпевшим. Решение пока не вступило в законную силу, за его исполнением внимательно следят сотрудники надзорного ведомства.

