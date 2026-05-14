В Приморье полицейского и местного жителя осудили за вымогательство

Арсеньевский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции и жителю Владивостока, признанным виновными в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Подсудимые, действуя по предварительному сговору, под угрозой незаконного уголовного преследования требовали от предпринимателя долю в бизнесе, права аренды на лесные участки и более 21 миллиона рублей.

Следствие установило, что фигуранты инициировали многочисленные судебные разбирательства и обращения в полицию против потерпевшего, используя служебное положение для давления на бизнесмена. В результате противоправных действий предприниматель лишился доли в уставном капитале общества, прав на два лесных участка и возможности вести заготовку древесины.

Суд назначил виновным наказание в виде восьми и восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Бывшего полицейского дополнительно лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года и специального звания «майор полиции». Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

