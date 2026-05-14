Недавно освободился и совершил страшное преступление: 23-летнего жителя Артема арестовали по подозрению в убийстве

По решению суда обвиняемого заключили подозреваемого под стражу на два месяца

Артемовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 23-летнего жителя Артема, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

По версии следствия, 13 мая 2026 года на улице Авиационной обвиняемый в ходе драки нанес оппоненту не менее пяти ножевых ранений, что привело к смерти 23-летнего потерпевшего.

Из материалов дела следует, что фигурант с 15-летнего возраста неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья и собственности. В марте 2026 года он освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором, однако это не остановило его от совершения нового тяжкого преступления.

Суд, изучив личность обвиняемого и обстоятельства инцидента, удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу сроком на два месяца – до 13 июля 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается.

