В Приморье отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах трех муниципалитетов

Правительство Приморского края отменило режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территории лесного фонда Уссурийского городского округа, а также Пограничного и Ханкайского муниципальных округов. Соответствующее постановление подписано по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая констатировала стабилизацию обстановки.

Решение означает, что специальные ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с лесными пожарами, более не действуют на указанных территориях. Одновременно признано утратившим силу постановление от 2 мая 2026 года, которым режим ЧС вводился в связи с неблагоприятной пожарной обстановкой.

Власти напоминают, что отмена режима чрезвычайной ситуации не отменяет действия особого противопожарного режима и общих правил безопасности в лесах. Гражданам по-прежнему запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и посещать леса в периоды высокой пожарной опасности.

