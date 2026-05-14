Мошенники выманили у пенсионера из Приморья 2,5 миллиона рублей

Мужчина передал мошенникам 2,5 миллиона рублей

В Уссурийске возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как 70-летний житель поселка Ольга лишился более 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили пенсионера в необходимости получения ведомственной награды за сына, погибшего два года назад в зоне спецоперации, а затем обвинили жертву в незаконном финансировании армий недружественных государств.

По схеме мошенников, мужчина открыл счет в другом банке, перевел туда все сбережения, снял наличные и, следуя инструкциям, отправился в аэропорт. Преступники заранее приобрели ему авиабилет до Иркутска и направили фотографию места, куда следовало доставить пакет с деньгами. Лишь после возвращения домой, поделившись случившимся с дочерью, пенсионер осознал, что стал жертвой обмана. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

