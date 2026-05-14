В Уссурийске водитель похитил топливо на четыре миллиона рублей

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий 33-летнему жителю Уссурийска, обвиняемому в хищении топлива в особо крупном размере. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

По версии следствия, мужчина, работая водителем в одной из организаций, в период с января 2025 по март 2026 года использовал корпоративную топливную карту в личных целях, заправляя автомобили на заправках Приморского края.

Ущерб, причиненный работодателю, превысил четыре миллиона рублей. Следственный отдел ОМВД России по Уссурийску возбудил уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ. Подозреваемый имеет постоянное место жительства, однако следствие ходатайствовало об ограничительных мерах, чтобы исключить возможность его сокрытия от правосудия.

Суд, изучив материалы дела и личность фигуранта, удовлетворил ходатайство и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается, все обстоятельства хищения устанавливаются. Подозреваемому может грозить длительное лишение свободы.

