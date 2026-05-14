В школе Владивостока пять учеников пострадали от перцового баллончика

На помощь пострадавшим от перцового газа школьникам выехали две бригады медиков

В школе №63 Владивостока произошел инцидент с применением перцового газового баллончика, в результате которого медицинская помощь потребовалась пятерым школьникам. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморского края.

Вызов в скорую помощь поступил в 10:36 14 мая, на место оперативно выехали две бригады медиков. По предварительным данным, распыление газа произошло по неосторожности в ходе детской шалости.

Всем пятерым пострадавшим школьникам была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра врачи передали детей родителям, их здоровью ничего не угрожает – симптомы раздражения слизистых удалось быстро устранить.

В учебном заведении проводится внутренняя проверка, с учащимися и педагогами организована профилактическая беседа о правилах безопасности.

