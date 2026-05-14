СК начал проверку после распыления перцового баллончика в школе Владивостока

В одной из школ Владивостока произошел инцидент, который привлек внимание следственного комитета. В учебном заведении неизвестные распылили перцовый баллончик. В результате пострадали несколько учащихся младших классов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным минздрава, вызов в скорую поступил в 10:36. На место прибыли две бригады медиков. Пятерым пострадавшим школьникам оказали медицинскую помощь. Их здоровью ничего не угрожает.

Информация об этом появилась в соцсетях и СМИ. Следственные органы СКР по Приморскому краю организовали доследственную проверку по статье «Хулиганство».

Сейчас следователи опрашивают педагогов, директора школы, очевидцев и самих пострадавших детей. Устанавливаются все обстоятельства.

Следственные органы намерены дать правовую оценку действиям виновных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

