На Камчатке большегрузам закрыли проезд по дороге к совхозу «Петропавловский» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае введено временное ограничение движения для тяжелой техники. Грузовым автомобилям весом более 3,5 тонн запретили проезжать по участку с 0 по 5 километр автодороги Петропавловск-Камчатский - подъезд к совхозу «Петропавловский». Причина - безопасность и сохранность дорожного полотна. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как сообщили в КГКУ «Камчатуправтодор», ограничение введено для того, чтобы тяжелые машины не разрушали дорожную одежду. О снятии запрета сообщат позже. Легковые автомобили и техника массой до 3,5 тонн проезд не ограничен.

Власти просят водителей фур и грузовиков учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.