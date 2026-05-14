На Камчатке четверо врачей предстанут перед судом за гибель роженицы

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении четырех медицинских работников одной из больниц краевого центра. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия произошла 3 марта 2025 года. Роженица, которой медики не смогли помочь, скончалась.

Следствие установило: обвиняемые, принимавшие роды, действовали не по правилам. Они проигнорировали обязательные протоколы, не обеспечили должный контроль за состоянием пациентки и не приняли своевременных мер. В результате произошла смерть молодой женщины, которая пришла в больницу за жизнью, а ушла из нее навсегда.

Следователи СКР провели комплекс экспертиз, в том числе комплексную с привлечением специалистов из другого региона. Допросили всех возможных свидетелей, изучили медучреждение и документацию.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.



