Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 23:14

На Камчатке четверо врачей предстанут перед судом за гибель роженицы

По данным СК, медики нарушили стандарты ведения родов
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке четверо врачей предстанут перед судом за гибель роженицы

На Камчатке четверо врачей предстанут перед судом за гибель роженицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении четырех медицинских работников одной из больниц краевого центра. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия произошла 3 марта 2025 года. Роженица, которой медики не смогли помочь, скончалась.

Следствие установило: обвиняемые, принимавшие роды, действовали не по правилам. Они проигнорировали обязательные протоколы, не обеспечили должный контроль за состоянием пациентки и не приняли своевременных мер. В результате произошла смерть молодой женщины, которая пришла в больницу за жизнью, а ушла из нее навсегда.

Следователи СКР провели комплекс экспертиз, в том числе комплексную с привлечением специалистов из другого региона. Допросили всех возможных свидетелей, изучили медучреждение и документацию.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.