На Чукотке с 1 июня стартует лососевая путина

Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб Чукотского автономного округа утвердила параметры лососевой путины 2026 года. Промышленный и любительский лов начнется 1 июня в Западно-Беринговоморской зоне (за исключением Мейныпильгинской ОРС, там старт 15 июня). С 1 июля подключатся Восточно-Сибирское море, зона Чукотского моря и Чукотская зона Берингова моря. Сезон продлится до 30 сентября. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Однако из-за малочисленных подходов лосося вводятся жесткие ограничения. На ключевых участках - Анадырский лиман, горло реки Анадырь, заливы Канчалан, Онемен, Малый Онемен, а также реки Анадырь, Великая, Канчалан и их притоки - рыбачить разрешено только три дня в неделю: пятницу, субботу и воскресенье. Остальные дни - пропуск производителей на нерестилища. Промышленное рыболовство в Анадырском лимане в этом году вновь запрещено.

Для коренных малочисленных народов Севера установлены объемы добычи на человека. Самые высокие квоты - в зоне Чукотского моря (190 килограммов) и Западно-Беринговоморской зоне (155 килограммов). В бассейне Анадырского лимана - 105,5 килограмма, в Чукотской зоне рыболовства - 120 килограммов, в Восточно-Сибирском море - 30 килограммов горбуши.

Всего на традиционное рыболовство выделено 499 тонн лососей. Еще 608 тонн нераспределенного остатка пойдут на промышленный и любительский лов - эти запасы обеспечат рыбой социальные объекты и магазины.

