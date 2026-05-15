2,3 миллиона рублей заплатят семье погибшей на работе женщины в Приморье

В Приморье прокуратура Красноармейского района добилась компенсации для семьи погибшей на производстве женщины. Трагедия случилась в феврале 2026 года в селе Рощино. В цехе по переработке древесины на работницу с эстакады рухнуло бревно. Женщину доставили в больницу, но спасти не смогли - она скончалась от полученных травм. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Расследование показало: работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу близких родственников погибшей. Среди них - супруг, участник специальной военной операции, и дети.

Суд требования удовлетворил и взыскал с организации-работодателя 2,3 миллиона рублей. Исполнение решения поставлено на контроль. Кроме того, заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

