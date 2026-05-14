На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на 3,5 километра Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянный. Высота пеплового столба достигла 3500 метров, тогда как высота самого исполина - 2882 метра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пепел поднялся выше вулкана на сотни метров. Шлейф распространяется в северо-восточном направлении. На его пути - поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского округа.

Специалисты не исключают выпадения незначительного количества пепла в этих населенных пунктах. Однако на данный момент пеплопадов не зарегистрировано. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Безымянный - один из самых активных вулканов Камчатки. Его извержения происходят регулярно, и за ними наблюдает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.