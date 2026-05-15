Особый противопожарный режим ввели в Дальнегорском округе Приморья

В Приморье ситуация с пожарами остается напряженной. Только за 14 мая в крае зарегистрировали 20 возгораний на площади более 1182 гектаров. Девять из них - лесные пожары. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Крупный очаг у села Черемшаны действует уже третий день - огонь прошел 500 гектаров. И главное: причина всех этих бедствий - человеческий фактор.

В связи с угрозой особый противопожарный режим введен и в Дальнегорском городском округе. Теперь он действует в большинстве районов края. В период режима запрещены: посещение лесов, разведение открытого огня, выжигание сухой травы, любые пожароопасные работы. Нарушителям грозят штрафы: для граждан - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч, для юридических - до 2 миллионов рублей. Если из-за действий человека лес уничтожен, наступает уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

