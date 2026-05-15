16-летний подросток замахнулся ножом на сотрудника магазина во Владивостоке

Следственные органы СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Владивостока. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Преступление было совершено вечером 28 декабря 2025 года у супермаркета на улице Светланской. Подросток вместе с соучастником (дело в отношении него выделено в отдельное производство) вступил в конфликт с сотрудником магазина, который сделал им замечание.

В присутствии посторонних граждан соучастник нанес потерпевшему удар ногой в живот. А обвиняемый демонстративно достал складной нож, замахнулся на сотрудника магазина и высказал угрозу применения насилия.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Помимо расследования, следствие уделило внимание профилактике. В отношении несовершеннолетнего и его родителей организована профилактическая работа. В соответствующие ведомства направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших хулиганству.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

