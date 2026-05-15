«Грузовой патруль» начал следить за фурами у аэропорта Владивостока

В Приморье начал работу «Грузовой патруль» – система автоматически следит за тяжелыми фурами на подъезде к аэропорту Владивостока. Первый модуль уже установлен в Артеме, второй монтируют в районе поселка Де Фриз. Теперь попытка объехать весовой контроль грозит водителям штрафом до 600 тысяч рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Новый комплекс разместили на улице Вахрушева у микрорайона «Шахта «Амурская» – именно там раньше большегрузы объезжали стационарный пункт весогабаритного контроля на трассе к аэропорту. Камеры «Грузового патруля» фиксируют нарушение знака 3.11, запрещающего проезд машин с массой выше указанного предела. Данные автоматически отправляются в Ространснадзор, после чего нарушителю выписывают штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала «Цифровое Приморье», объезд контрольных рубежей наносит серьезный урон городским дорогам и создает риски для жителей соседних районов. Новые посты уже снижают поток фур по внутригородским улицам. «Грузовой патруль» развернут на всех проблемных участках, где водители пытаются избежать проверки веса и габаритов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

