Сотни краснокнижных саженцев высадили у водопадов в Приморье

Теперь каскады водопадов снова будут радовать гостей. Фото: «Земля леопарда»

В Приморье завершился масштабный этап восстановления легендарных Кравцовских водопадов. На месте замусоренных стоянок появились более 300 редких деревьев и кустарников. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Еще недавно природная жемчужина края была в критическом состоянии из-за диких туристов. Почва превратилась в бетон, уникальные растения вытоптали, а вместо живописных полян остались горы мусора и черные пятна кострищ. Ситуацию удалось переломить в 2022 году, когда здесь проложили современную экотропу на настилах – теперь любоваться каскадами можно, не ступая на землю. Но там, где природа не смогла оправиться сама, помогли специалисты.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда», новоселами на месте бывших вытоптанных участков стали пихта цельнолистная, рододендрон остроконечный, амурская сирень и даже боярышник перистонадрезанный. Многие из этих растений – эндемики Приморья, то есть не встречаются больше нигде в мире. Теперь каскады водопадов снова будут радовать гостей, а редкая флора – восстанавливаться под защитой национального парка.

