Чиновника осудили по делу с аварийными домами в Приморье

Суд в Приморском крае признал виновным начальника управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского района. Он вовремя не признал аварийным многоквартирный дом в селе Тавричанка, из-за чего люди остались без денег за разрушающиеся квартиры и без нового жилья. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установило следствие, с декабря 2022 года по июль 2025 года чиновник, отвечающий за жилищный контроль и расселение, саботировал проверку дома на улице Квартальной, 3. Он проигнорировал обязанность вовремя запустить процедуру признания здания опасным для жизни. В результате владельцы квартир не получили гарантированную законом выкупную цену за аварийные метры, а наниматели муниципального жилья – другое жилье по договору соцнайма.

Сам подсудимый заявлял, что не виноват, и требовал оправдания, однако районный суд назначил ему наказание в виде штрафа 90 тысяч рублей и запретил на год работать на управленческих должностях в сфере ЖКХ. Приговор пока не вступил в силу – защита уже подала апелляцию.

