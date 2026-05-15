Ревнивец из Елизова получил срок за избиение бывшей девушки

В Елизовском районе суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который из ревности устроил настоящий террор для бывшей девушки и ее соседей. Его признали виновным в хулиганстве, порче чужого имущества и побоях. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установили в суде, фигурант долгое время не мог смириться с расставанием и любыми способами пытался вернуть внимание возлюбленной. Доходило до крайностей: мужчина караулил ее, скандалил и применял силу. В ноябре прошлого года он приехал к многоэтажке, где живет потерпевшая, и начал выкрикивать нецензурные слова, а также лупить кулаками по чужому авто – лишь бы его заметили. Когда одна из жительниц дома сделала ему замечание, дебошир тут же ударил женщину.

Но на этом агрессор не остановился. В октябре этого года он выследил бывшую уже в селе Николаевка, пока та сидела в своей машине. Мужчина взял камень и основательно помял кузов и детали иномарки, а после этого избил саму девушку.

В суде местный житель полностью сознался в содеянном и заплатил за все повреждения. Учитывая это, а также отсутствие тяжких последствий, ему дали два года условно с испытательным сроком в три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

