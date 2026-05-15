Во Владивостоке на выходных заработают фермерские ярмарки

В ближайшие субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, во Владивостоке откроются сельскохозяйственные ярмарки. Местные фермеры привезут свежую рыбу, мясо, молочные продукты, овощи, мед и домашнюю выпечку. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Торговые ряды будут работать с девяти утра до восьми вечера. В субботу площадки развернутся на улицах Жигура, 2б, и Верхнепортовая, 2г. В воскресенье к ним добавится еще одна точка – на Басаргина, 15.

Помимо ярмарок выходного дня, продукты от приморских производителей по доступным ценам ежедневно продаются в павильонах проекта «Доступное Приморье» по адресам: Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46. В ассортименте – овощи, мясо, молочка, хлеб и многое другое.

