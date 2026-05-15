Жителей и гостей Камчатки призвали не приближаться к вулкану Безымянный

На 15 мая туристов у Безымянного официально нет. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки забыть о походах к вулкану Безымянный и его окрестностям. Гигант проснулся, и прогулки рядом с ним опасны. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным вулканологов, ближайшие 30 суток на исполине продолжится и усилится экструзивно-эксплозивное извержение. Это значит, что от вершины будут сходить раскаленные обломочные лавины, а пепловые выбросы достигнут высоты от шести до 15 километров. В зависимости от ветра, пепел может накрыть поселки Усть-Камчатского, Быстринского, Тигильского и Мильковского округов.

Спасатели бьют тревогу: приближаться к вулкану ближе чем на 10 км от вершины смертельно опасно. В воздухе у склонов запросто можно превысить предельно допустимую концентрацию газа, а пепел вызовет аллергию и мгновенно угробит двигатели автомобилей.

На 15 мая туристов у Безымянного официально нет, но спасатели не исключают, что самые отчаянные попробуют прорваться самостоятельно. Единый телефон всех экстренных служб — 112.

