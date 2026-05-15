Почетными донорами России стали 39 жителей Приморья

Местные власти выразили благодарность каждому донору. Фото: минздрав Приморья

Во Владивостоке 39 жителей Приморья получили звание «Почетный донор России». Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия». Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Нагрудные знаки вручили донорам из Владивостока, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Лесозаводска, Уссурийска и Находки. На мероприятии присутствовали представители системы здравоохранения, волонтеры-медики и родственники награжденных.

Донорская кровь ежедневно нужна врачам для проведения операций, экстренной помощи и спасения жизней – и взрослых, и детей. Благодаря таким людям больницы Приморья могут вовремя помогать пациентам. Местные власти выразили благодарность каждому донору за вклад в сохранение здоровья и жизни людей.

