С начала года 126 жителей Артема стали жертвами мошенников

В группе риска – люди любого возраста и достатка

С начала 2026 года уже 126 жителей Артема перевели свои кровные на счета телефонных аферистов. За четыре месяца в городе зарегистрировано 125 преступлений, а суммы похищенного достигают нескольких миллионов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Полицейские проанализировали уловки злоумышленников и составили рейтинг самых популярных схем. Чаще всего жертв пугают уголовной ответственностью за финансирование терроризма. На втором месте – заманчивые предложения «быстрого заработка» и инвестиций. Третью строчку занимает классика: звонок из «банка» о блокировке счета и требование перевести деньги на «безопасный» счет. Замыкают список фейковая удаленная работа, проблемы с сим-картой и обещание соцвыплат от чиновников.

В МВД призывают артемовцев запомнить главное – сотрудники банков и полиции никогда не звонят с просьбами перевести деньги на некие «безопасные» счета. Не сообщайте коды из СМС, не поддавайтесь на давление и спешку – это главное оружие мошенников. Самый надежный способ: увидели незнакомый номер – положите трубку. И обязательно расскажите об этом пожилым родственникам, ведь в группе риска – люди любого возраста и достатка.

