В Уссурийске установят новые посты контроля воздуха

В Уссурийске в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» в ближайшие годы появятся новые автоматические посты контроля за состоянием атмосферы. Их задача – круглосуточно мониторить загрязнения и помочь к 2030 году вдвое сократить опасные выбросы в воздух. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первый такой пост уже в 2026 году заработает на улице 2-й Шахтерской – оборудование будет передавать данные в реальном времени без участия человека. Как рассказали в краевом минлесхозе, место под него уже выбрано.

В 2027-м планируется установить еще один пост – в районе Северного городка. А в 2028 году модернизируют и перенесут действующую станцию на улице Чичерина, которая ведет наблюдения с 1973 года.

Новые посты позволят специалистам оперативно замерять концентрацию вредных веществ, отслеживать изменения экологической ситуации и быстро реагировать на превышения. Полученные данные помогут оценить эффективность федерального проекта и спланировать дальнейшие шаги по улучшению воздуха. Работу ведут совместно с Примгидрометом, мэрией Уссурийска и региональными ведомствами.

