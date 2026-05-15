Мужчину арестовали за попытку поджога кафе в Приморье Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье мужчина попытался сжечь кафе вместе с сотрудниками. Он облил здание и людей горючей жидкостью, однако работникам удалось предотвратить пожар. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Большом Камне около 1:30 ночи 19 апреля один из гостей начал вести себя неадекватно, ругался с персоналом и другими отдыхающими. После угроз мужчина уехал на автомобиле, но вскоре вернулся обратно и принялся поливать легковоспламеняющейся смесью стены здания. Работники выбежали, чтобы его остановить. В ответ он плеснул опасную жидкость прямо на них, а затем попытался сбежать. Люди сами задержали мужчину и передали его прибывшим сотрудникам ППС.

Видео: УМВД России по Приморскому краю Посетитель кафе облил стены горючей смесью и хотел поджечь

«Благодаря оперативным и решительным действиям персонала заведения поджога не произошло. Сотрудники кафе задержали мужчину и передали его прибывшему наряду полиции», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Следователи завели уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений. Нападавшего уже отправили под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить точные мотивы и все обстоятельства ночного нападения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.