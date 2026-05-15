Полицейские поймали похитителя электросамоката в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Хорольском округе 37-летний местный житель похитил электросамокат со двора частного дома. Транспортное средство стоимостью 80 тысяч рублей принадлежало 31-летнему мужчине. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В селе Хороль мужчина приехал в гости к другу и припарковал самокат на улице, забыв ключи в замке зажигания. В доме находился малознакомый ему мужчина. Спустя 15 минут этот гость ушел, а еще через полчаса потерпевший вышел во двор и обнаружил пропажу.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. По его словам, он увидел оставленный транспорт с ключами и захотел забрать его себе.

«Задержанный дал признательные показания и рассказал, что вышел из дома своего знакомого и во дворе увидел электросамокат с ключами в замке и решил его похитить для личного пользования», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Похищенную технику уже нашли и вернули владельцу. Следователи завели уголовное дело о краже со значительным ущербом. На период предварительного расследования суд отправил подозреваемого под домашний арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.