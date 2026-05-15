На Камчатке зафиксировали интенсивное свечение над куполом вулкана Шивелуч. Помимо яркого зарева, на горе также заметили сход раскаленных лавин. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
На протяжении последней недели над исполином наблюдается постоянное интенсивное свечение. Такие изменения напрямую связаны с тем, что активный рост Нового купола не прекращается. Кроме того, периодически на северную сторону горы обрушиваются редкие раскаленные лавины. Текущая вулканическая активность подтверждается не только внешними наблюдениями, но и подробными показаниями специальных чувствительных приборов.
«По сейсмическим данным происходит непрерывное спазматическое вулканическое дрожание до 0,1 микрометра в секунду», – рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Процесс роста Нового купола вулкана продолжается в постоянном режиме. Сейсмологи фиксируют данные о непрерывном дрожании земной поверхности, а также отслеживают редкие сходы горных пород по склону.
