За обман двух пенсионерок на три миллиона рублей арестован житель Приморья

В Фокино отправили под стражу 39-летнего мужчину, подозреваемого в обмане двух пожилых женщин. Местный житель оставил пенсионерок без недвижимости и забрал деньги, выплаченные за гибель сына на СВО. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина уговорил двоих пенсионерок подписать доверенности на управление своим имуществом. В итоге квартиру одной из женщин он переоформил на себя, лишив ее жилья. У второй забрал компенсацию за погибшего на спецоперации сына и убедил составить на свое имя завещание. Часть похищенных средств мужчина успел потратить. Общий ущерб превысил три миллиона рублей.

«Он оформил квартиру одной из женщин на себя, лишив ее жилья. У второй потерпевшей похитил выплаты в связи с гибелью ее сына в зоне СВО», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

С учетом позиции надзорного ведомства суд принял решение отправить подозреваемого под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.

