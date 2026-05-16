Иностранца поймали с тремя корнями женьшеня на пункте пропуска в Приморье

На границе в Приморье поймали 50-летнего гражданина КНР, который пытался вывезти из страны корни женьшеня. Суд не стал брать иностранца под стражу на время следствия благодаря показаниям его жены. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступление раскрыли 12 мая на автомобильном пункте пропуска Пограничный. Иностранец ехал из России в Китай. Во время проверки пограничники нашли у него три корня женьшеня. Мужчина специально спрятал находку, чтобы незаметно пронести ее мимо таможенного контроля. Против него завели уголовное дело.

«Старший дознаватель обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя тем, что подозреваемый попытается скрыться на территории КНР», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Следователи настаивали на аресте, опасаясь побега мужчины за границу. Однако на заседании выступила его супруга. Она рассказала, что они состоят в официальном браке, а сам иностранец постоянно живет с ней в Приморском крае и работает вахтовым методом. Суд выслушал все доводы и не стал лишать нарушителя свободы. В качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий и установили за ним строгий контроль.

