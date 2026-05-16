Рейс до Москвы задержали из-за позднего прибытия самолета в Приморье

Сегодня задержали вылет пассажирского рейса в Москву. Воздушное судно не смогло отправиться по расписанию из-за позднего прибытия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за сбоя в графике отправление самолета перенесли на более позднее время. Представители авиакомпании уже организовали для людей предоставление всех обязательных услуг, предусмотренных федеральными правилами. В зависимости от длительности ожидания пассажирам обязаны предоставить напитки, горячее питание или гостиницу.

«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Жалоб в прокуратуру не поступало», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В настоящее время за ситуацией продолжает внимательно следить надзорное ведомство. В случае нарушения законных интересов пассажиры могут позвонить дежурным прокурорам Приморской или Дальневосточной транспортной прокуратуры.

