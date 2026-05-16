Водителя отправили в колонию за гибель двух женщин в ДТП в Приморье

Водителя отправили в колонию за гибель двух женщин в ДТП Фото: прокуратура Приморского края

В Приморье вынесли приговор жителю Уссурийска 1976 года рождения за смертельную аварию на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток. В ДТП погибли две женщины, еще три человека получили тяжелые травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в марте 2025 года. Управляя автомобилем Toyota Sienta, мужчина выехал на встречную полосу. Опасный маневр привел к сильному лобовому удару с другой японской иномаркой – Toyota Voxy. Двое пассажиров встречного авто скончались. Кроме того, серьезные увечья получили еще двое людей из второй машины и один человек, находившийся в салоне самого виновника аварии.

«В марте 2025 года водитель Toyota Sienta на трассе А-370 "Уссури" выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota Voxy», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Инстанция признала автомобилиста виновным и назначила ему 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно ему запретили садиться за руль транспортных средств в течение двух лет. Требования потерпевших о компенсации морального вреда частично признаны обоснованными. На данный момент вынесенный приговор в законную силу не вступил.

