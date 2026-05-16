Партнерские роды набирают популярность среди семей в Приморье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском краевом перинатальном центре мужчины стали все чаще выбирать партнерские роды. Отец находится рядом с супругой во время появления ребенка на свет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Находясь в палате, мужчина оказывает поддержку жене, а после рождения ребенка проводит с семьей еще несколько часов. При желании родители могут выбрать дополнительную услугу совместного пребывания. В ситуациях, когда женщине делают операцию кесарева сечения, младенца выкладывают прямо на грудь отца. Такой тесный контакт «кожа к коже» длится несколько часов и приносит физиологическую пользу.

«Когда новорожденный чувствует тепло и слышит сердцебиение родного человека, у него выравнивается дыхание, стабилизируется температура, сон становится крепче, а вес набирается быстрее», – рассказали в Приморском краевом перинатальном центре.

Практика присутствия мужчин на родах продолжает ежедневно применяться в учреждении. Специалисты центра создают все необходимые условия для совместного нахождения супругов вместе с новорожденными.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.