НовостиОбщество16 мая 2026 4:09

Многодетная семья из Приморья награждена медалью «Родительская слава»

Супруги воспитывают пятерых детей
Алина ВЕСНИНА
Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

По указу президента России многодетная семья Песцовых награждена медалью ордена «Родительская слава». Супруги воспитывают пятерых детей и подают им социально ответственный пример. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За плечами родителей стоит ежедневный труд. Мама Ольга Сергеевна – мастер спорта по художественной гимнастике. Женщина успевает заниматься волонтерством и проводить бесплатные занятия йогой. Отец Кирилл Витальевич много лет отдал службе в МЧС, а сейчас работает в Уссурийской таможне.

Семья гордится своей традицией донорства: бабушка является почетным донором страны, этот статус также носят мама и папа, а старшая дочь-студентка только планирует присоединиться к миссии. Младшие дети учатся в школе и ходят в детский сад, уделяя большое внимание творчеству и спорту.

«Семья Песцовых – яркий пример активной, сплоченной и многодетной семьи Приморья. В ней воспитываются пятеро детей, которые получают всестороннее развитие», – рассказали в правительстве Приморского края.

Напомним, что высокую государственную награду вручают родителям, у которых воспитываются четверо и более детей. В 2024 году Песцовы уже становились финалистами Всероссийского конкурса «Семья года», в очередной раз подтвердив свой вклад в сохранение семейных ценностей.

