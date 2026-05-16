Выставка о живущих на две страны леопардах открылась в Приморье Фото: «Земля леопарда»

В селе Барабаш на территории центральной усадьбы национального парка открылась российско-китайская фотовыставка «Леопарды дружбы». Мероприятие приурочили ко дню образования трансграничного резервата «Земля больших кошек». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новая экспозиция состоит из 30 снимков. Главными героями стали хищники, обитающие на территории сразу двух стран. Кадры удалось получить с помощью фотоловушек, установленных по обе стороны границы. Российский нацпарк соседствует с Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда КНР на протяжении почти 280 километров.

«Нацпарк "Земля леопарда" – основное место обитания дальневосточного леопарда в России. Вместе эти территории сохраняют единую мировую популяцию одного из редчайших животных планеты», – рассказали в пресс-службе национального парка.

Международный проект реализуется при поддержке Президентского фонда природы России. Напомним, первый в мире трансграничный резерват для защиты леопарда и амурского тигра образовали 16 мая 2024 года, подписав соглашение в Пекине.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.