Мошенники из Приморья похитили 19,5 миллиона рублей у бойцов СВО

В Приморье перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в обмане военнослужащих. Мошенники похищали деньги у участников спецоперации под видом выдачи микрозаймов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Преступная схема действовала с 2021 года. Обвиняемые работали под прикрытием легальных микрофинансовых организаций. Они заключали с военными договоры и брали с них расписки о выдаче кредитов, однако фактически деньги заемщикам на руки не передавали.

В дальнейшем группа переуступала права требования по этим фиктивным долгам и начинала принудительно взыскивать средства с потерпевших. При этом суммы, которые списывались с военных, значительно превышали реально выданные. Полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению.

Преступную схему выявили и пресекли сотрудники краевого управления ФСБ совместно с УФСБ по Тихоокеанскому флоту. Всего силовикам удалось доказать 35 эпизодов обмана.

«Общая сумма причиненного ущерба составила 19,5 миллиона рублей, при этом фигуранты планировали похитить 30 миллионов. Следователями были приняты обеспечительные меры, и на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 53 миллионов рублей», – рассказали Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Уголовное дело по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном и особо крупном размерах будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

