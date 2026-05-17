В Дальнереченске подростки забросали камнями фонтан и сломали скамейки

В полицию Дальнереченска поступила информация: неизвестные устроили погром в парке на улице Тополиной. Они забросали камнями фонтан и завалили тяжелыми валунами скамейки. Свидетели позвонили в дежурную часть, и на место сразу выехали сотрудники. Они осмотрели территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вычислить нарушителей помогли инспекторы по делам несовершеннолетних. Ими оказались пятеро мальчишек. Самый старший – 2016 года рождения, самый младший – 2018 года рождения. Еще двое 2016 года, двое 2018 и один 2017 года рождения.

Всех хулиганов направили на комиссию по делам несовершеннолетних. С ними и их родителями проведены профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений в будущем.

