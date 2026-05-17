На Русском острове во Владивостоке женщина погибла в лобовом столкновении Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Русском острове во Владивостоке случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель за рулем Suzuki Jimny выезжала со второстепенной дороги. Она не убедилась, что маневр безопасен, и не пропустила Toyota Prius, которая ехала по главной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Машины столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что из маленького внедорожника выбросило всех, кто был внутри.

В салоне Suzuki находились водитель и два пассажира. Одну из пассажирок – женщину – спасти не удалось. Она скончалась на месте аварии. Вторую пассажирку и водителя госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Сейчас врачи борются за их жизни.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.