Жителю Приморья компенсировали потерю собаки из-за нападения тигра Фото: Центр «Амурский тигр»/@amurtigercenter

В Приморском крае продолжает работу программа помощи людям, которые потеряли домашних животных. В этом году у жителя Пожарского округа погибла собака. Для владельца купили такого же щенка в официальном питомнике. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Программа эта – добровольная, ее создал Центр «Амурский тигр» благодаря поддержке организаций-спонсоров. Главная цель – исключить желание человека мстить тиграм. Чтобы этого не происходило, центр компенсирует потерю живым существом – новым животным или кормами в том же размере. Причем не важно, кто виноват в нападении: дикий зверь или сам хозяин.

«Ущерб владельцам возмещают вне зависимости от того, кто виноват в нападении: тигр или же хозяин погибшего животного», – подчеркнули в центре «Амурский тигр».

Деньгами ущерб не компенсируют – только новым животным или едой для скота.

