Два афтершока зафиксировали на Камчатке за сутки Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на Камчатке зарегистрировали два афтершока – повторных подземных толчка после более сильного землетрясения. Их магнитуда составила от 3.6 до 4.2. А из вулкана Безымянного произошел пепловый выброс – пепел поднялся на высоту до 4,5 километров. Но до населенных пунктов он не добрался: пеплопадов в регионе не наблюдалось. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас активность проявляют сразу четыре вулкана: Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинников. Спасатели и ученые просят жителей и туристов не приближаться к исполинам – это смертельно опасно.

Также остаются ограничения для пассажирского транспорта на дороге мыс Левашова – поселок Октябрьский в Усть-Большерецком округе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.